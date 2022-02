Hof in Amsterdam bevestigt straf moordenaar Milica van Doorn

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de verkrachter en moordenaar van Milica van Doorn donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 7 maanden. Alleen vanwege de lange duur van het hoger beroep viel de straf vijf maanden korter uit, dan de eerder door de rechtbank uitgesproken 20 jaar.

door Joost van der Wegen

Match

Op 8 juni 1992 werd in de Noordervaldeursloot in Zaandam het half ontklede en levenloze lichaam van de 19-jarige Milica van Doorn aangetroffen. Zij was door steekletsel in de hals om het leven gekomen. In het lichaam van Milica werd sperma aangetroffen.

Jarenlang onderzoek leverde geen verdachte op, totdat in 2017 naar aanleiding van een grootschalig verwantschapsonderzoek DNA uit het sperma kon worden gematcht met het DNA van een verdachte, de inmiddels 51-jarige Hüseyin A.

In de buurt

Het gerechtshof vindt het nu bewezen dat de verdachte Milica heeft verkracht en daarna om het leven heeft gebracht, om een straf voor de verkrachting te ontlopen.

De verdachte man verklaarde bij de rechtbank, en in hoger beroep, dat zijn sperma kan zijn aangetroffen, omdat hij kort voor haar dood een geheime seksuele relatie met Milica had. Het gerechtshof gelooft de verdachte niet, onder meer omdat hij bij zijn eerste verhoor bij de politie anders verklaarde: namelijk dat hij op een nacht in de buurt van de plaats van het delict een vrouw was tegengekomen, was doorgefietst en weer naar de vrouw was teruggereden.

In combinatie met verklaringen van getuigen, leidt het gerechtshof hieruit af dat de verdachte rond de plaats van het delict is geweest op het moment dat Milica daar ook was.

Brute wijze

Het gerechtshof benadrukt donderdag in de uitspraak dat Milica ‘slechts 19 jaar heeft mogen worden’. Ook verklaart ze over de ernst van de daad: ‘Zij is verkracht en op een brute wijze om het leven gebracht. De laatste minuten van haar leven moeten vreselijk zijn geweest. De daden van de verdachte hebben ook een enorme impact op de familie en vrienden van Milica gehad. Hun levens zijn nooit meer hetzelfde geweest.’

Maximaal

Het hof vindt dan ook dat de in 1992 maximale tijdelijke gevangenisstraf van 20 jaar op zijn plaats is. Alleen omdat de verdachte in de tussentijd is veroordeeld voor een ander feit en de procedure in hoger beroep te lang heeft geduurd, valt de straf 5 maanden korter uit.

Het Openbaar Ministerie eiste ook 20 jaar als straf in hoger beroep, min vier weken die de verdachte als (voorwaardelijke straf) eerder had gekregen.

Korter gevangen

De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, meldt op Twitter dat zijn cliënten blij zijn dat de zaak toch voor het hof is behandeld. In eerste instantie wilde de verdachte het hoger beroep dat hij had ingesteld weer intrekken, omdat de regels voor voorwaardelijke invrijheidstelling waren gewijzigd. ‘Hierdoor zou hij 56 maanden korter gevangen zitten’, aldus Korver.

Ook het Openbaar Ministerie ging daarmee akkoord, maar de familie ging daartegen in beroep. Het hof besloot daarop om de zaak toch te behandelen.

Schuld afschuiven

Het gerechtshof veroordeelt de verdachte voor gekwalificeerde doodslag en verkrachting. Tijdens de behandeling van de zaak deed de verdachte nog een oproep aan ‘de echte dader’ om zich binnen de verjaringstermijn te melden. Hij liet zich ook de woorden ontvallen dat ‘sperma niet dood’, waarbij hij volhield dat de seks met het meisje vrijwillig was.

Advocaat Korver geeft aan dat dit kwetsend was voor de nabestaanden. De nabestaanden zeggen dat het niet het sperma was, maar dat het de handen van de verdachte waren die Milica doodde, aldus de raadsman.