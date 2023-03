Hof legt jaar extra op voor dodelijke beroving in Zeeland

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 43-jarige Marian I. uit Bulgarije veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor de dodelijke beroving op Kees van Schaik (foto) in Rilland in 2017. De rechtbank Zeeland-West-Brabant legde hem eerder een celstraf van 17 jaar op. I. krijgt extra staf omdat mededaders belastend over hem hebben verklaard.

Wiet

In de nacht van 19 op 20 maart 2017 ging I. samen met mededaders de woning van het 65-jarige slachtoffer binnen om wiet te stelen. Van Schaik verzette zich, waarna de daders hem vastbonden met tie-wraps en tape en hem ernstig mishandelden. Nadat de daders de wiet in hun auto hadden geladen werd Van Schaik achtergelaten in de woning. Het hof vindt dat de daders hadden moeten weten dat hij dodelijk gewond was en in levensgevaar verkeerde. Van Schaik overleed aan zijn verwondingen en werd de volgende ochtend door zijn buurvrouw aangetroffen.

Het hof vindt van gekwalificeerde doodslag bewezen.

Getuigen

De rechtbank heeft de mededaders eerder ook veroordeeld. Twee mannen kregen zeventien jaar jaar cel en een vrouwelijke medeverdachte twaalf jaar cel. Ze gingen in eerste instantie ook in hoger beroep maar trokken dat weer in.

In hoger beroep zijn de medeverdachten gehoord als getuigen. Zij hebben allemaal verklaard dat Marian I. de leiding had over de overval. Hij gaf opdrachten aan de mededaders. Ook zeiden ze dat I. de persoon was geweest die Van Schaik het zwaarst heeft toegetakeld.

Het hof legt de man een celstraf van 18 jaar op. Het jaar extra straf geeft het gerechtshof omdat I. een leidende rol heeft gehad. Ook zijn houding tijdens het gehele proces en het feit dat hij in het buitenland eerder is veroordeeld maakt dat de straf hoger is.

Zie het arrest.