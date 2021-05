Hof stelt langgestrafte drugshandelaars op vrije voeten

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Amsterdam heeft voorafgaand aan de behandeling van het hoger beroep drie van de vijf verdachten in de zaak van de criminele drugsorganisatie rond Marcel D. voorlopig op vrije voeten gesteld. Dat vijftal is in maart door de rechtbank veroordeeld tot lange straffen voor lidmaatschap van een criminele organisatie die onder meer cocaïne smokkelde. Hoofdverdachte Marcel D. (38) zit nog wel vast. Hij kreeg 16 jaar cel.

(beeld uit archief)

Persoonlijke omstandigheden

Yehudi Moszkowicz, advocaat van Erik W. (34) die tot 14 jaar werd veroordeeld, heeft desgevraagd bevestigd dat zijn cliënt op vrije voeten is gesteld wegens ‘zeer zwaarwegende persoonlijke omstandigheden’. Welke dat zijn wil Moszkowicz niet zeggen. Volgens de rechtbank was de rol van Erik W. net als die van D. leidinggevend maar iets minder belangrijk.

Eerder stelde het hof twee anderen op vrije voeten die eerder dit voorjaar straffen van 7 jaar of langer hadden gekregen. Het hof volgt beslissingen in andere zaken waarin verdachten werden geschorst die uit hechtenis waren toen de rechtbank vonnis wees. De verdachten mogen de beslissing in het hoger beroep in vrijheid afwachten.

Sabee

In zaak draaide het vooral om cocaïne- en heroïnetransporten naar Engeland, van zeker 2.500 kilo. De rechtbank oordeelde dat de groep een criminele organisatie vormde tussen 2014 en 2018.

Enkelen in de groep waren ook bezig met liquidaties, dacht de rechtbank, maar voor de concrete liquidatie (en een poging tot liquidatie van Utrechter Wout Sabee) zag de rechtbank niet voldoende bewijs. De groep hield zich ook bezig met heling van auto’s en had wapens en munitie in bezit.