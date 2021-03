Tot 16 jaar cel voor vijftal vanwege internationale drugshandel

Connect on Linked in

De rechtbank in Utrecht heeft maandag vijf mannen uit Nieuwegein, Oss, Varsselder en Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 7 tot 16 jaar. Het vijftal maakte van 2014 tot 2018 deel uit van een criminele organisatie die zich onder andere bezighield met internationale drugshandel, liquidaties, witwassen en heling van auto’s. Ook hadden ze wapens en munitie in hun bezit. Twee andere mannen uit Nieuwegein zijn vrijgesproken.

Meerdere drugstransporten



De 38-jarige Marcel D. uit Nieuwegein was volgens de rechtbank de leider van de criminele organisatie en krijgt met 16 jaar cel de maximale straf. Samen met anderen was hij verantwoordelijk voor meerdere drugstransporten van Nederland naar Groot-Brittannië. In de periode 2014 – 2016 exporteerden de verdachten zeker 2.500 kilo cocaïne en heroïne. Marcel D. wordt door justitie gezien als een contact van Ridouan Taghi.

Smokkel in auto-onderdelen

De drugssmokkel gebeurde altijd in auto-onderdelen die via verschillende transportlijnen naar Groot-Brittannië werden vervoerd. De pakketten cocaïne en heroïne die zijn onderschept, waren verstopt in uitgeholde accu’s en/of acculaders die van binnen waren bekleed met lood. Zo viel het niet op bij controles.

Wapenarsenaal

Bij de verdachten werden transportbrieven aangetroffen en in versleutelde pgp-berichten spraken de verdachten met elkaar over de drugstransporten. In twee garageboxen in Bilthoven en in een loods van verdachte Adrianus V. (46) uit Oss werden in totaal veertien vuurwapens, een machinegeweer, tien handgranaten en een aanzienlijke hoeveelheid munitie aangetroffen.

Liquidatie De Meern



In tegenstelling tot de officier van justitie acht de rechtbank in deze zaak wél bewezen dat de organisatie zich naast drugshandel en wapenbezit, óók bezighield met liquidaties, witwassen en opzetheling. Toch legt de rechtbank leider Marcel D. een aanzienlijk lagere straf op dan de 30 jaar die de officier had geëist. Dit komt omdat niet is bewezen dat de verdachte opdracht heeft gegeven voor de moordpoging en liquidatie van Wout Sabee in De Meern in respectievelijk 2014 en 2016.

Twee keer vrijspraak



De 33-jarige Erik W. uit Nieuwegein krijgt 14 jaar cel. Ook zijn rol binnen de criminele organisatie was groot, maar minder groot dan die van zijn medeverdachte. De verdachten uit Oss en Varsselder zijn veroordeeld tot celstraffen van 8 jaar en de man uit Amsterdam tot een celstraf van 7 jaar voor deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en wapenbezit. De rechtbank spreekt twee Nieuwegeiners wegens gebrek aan bewijs vrij.