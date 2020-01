‘Hof stelt verdachte WK-moord opnieuw in vrijheid’

De verdachte in het onderzoek naar de moord op Richard Houtveen (25) in Nieuwegein is opnieuw vrijgelaten. Het gerechtshof ziet volgens het Algemeen Dagblad onvoldoende aanwijzingen om hem langer in voorarrest te houden voor betrokkenheid bij de moord op Richard Houtveen in 2010. In dat jaar is A.L. (42) uit Woerden ook opgepakt en later in vrijheid gesteld.

De verdachte ontkent stellig dat hij Houtveen (25) heeft doodgestoken na de finale Nederland-Spanje, in het centrum van Nieuwegein.

In december vorig jaar is L. gearresteerd, vooral op basis van nieuwe getuigenverklaringen. De rechtbank besloot tot twee keer toe dat hij in voorarrest moest blijven maar L. ging in appél. Zijn advocaat vindt het nieuwe bewijs ‘oude wijn in nieuwe zakken’.

A. blijft verdachte in de zaak.