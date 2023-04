Hof: strafzaak over vechtpartij met politieagenten kan toch door

Connect on Linked in

Het gerechtshof Den Haag heeft vrijdag in hoger beroep bepaald dat de strafzaak tegen twee mannen die geweld hadden gebruikt tegen de politie toch kan doorgaan. Vorig jaar juni had de rechtbank Rotterdam de zaak van tafel geveegd omdat de agenten overmatig gewelddadig waren en daarbij racistische uitingen deden. Dat was deels opgenomen op beeld. Het hof verklaart het Openbaar Ministerie ontvankelijk in de vervolging.

Geluidsoverlast

De twee verdachten in de zaak staan terecht omdat ze op 5 december 2020 in Dordrecht geweld zouden hebben gebruikt tegen politiemensen die op een melding over geluidsoverlast waren afgekomen. Er ontstond een vechtpartij tussen aanwezigen en politiemensen.

Het gerechtshof vernietigt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam en verwijst de zaak nu terug naar die rechtbank voor verdere inhoudelijke behandeling.

In het gedrang

De rechtbank had geoordeeld dat door het handelen van de politie en het Openbaar Ministerie op grove wijze het recht van de verdachten op een eerlijke behandeling van hun zaak in het gedrang is gekomen. Het Openbaar Ministerie liet pas na aanhoudend verzoek van de verdediging nader onderzoek doen naar het gedrag van de agenten. Ook bleek dat de politie uit het proces-verbaal over de vechtpartij verschillende gebeurtenissen had weggelaten.

Onvoldoende

Het Haagse gerechtshof is het wel met de rechtbank eens dat er inderdaad onvolledig geverbaliseerd is over het toegepast geweld en een racistische uitlating door de politie. Maar het gerechtshof oordeelt dat het onvolledig verbaliseren is hersteld door de filmbeelden van de gebeurtenissen bij het dossier te voegen.

De rest van het gedrag van de agenten is afzonderlijk en in combinatie onvoldoende om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging, vindt het gerechtshof. Het gerechtshof baseert zich bij dit oordeel op jurisprudentie hierover van de Hoge Raad.