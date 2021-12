Hof twijfelt aan bewijs moordaanslag in zwartepietenpak

Het gerechtshof in Arnhem heeft de verdachte van de liquidatiepoging in zwartepietenpak, in 2018 in Utrecht, voorlopig op vrije voeten gesteld. De rechtbank veroordeelde Sergio W. eerder tot veertien jaar cel voor de poging Miki L. dood te schieten in de Utrechtse wijk Ondiep. Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep nog altijd overtuigd van de schuld van W. en eiste maandag zestien jaar cel, aldus het Algemeen Dagblad.

Vinger

Op 3 december 2018 stopte een bestelbus voor de auto van L.. Een man vermomd in zwartepietenpak stapte uit en opende het vuur. L. ontkwam aan de dood en raakte alleen gewond aan zijn vinger.

De daders ontkwamen in de bestelbus en stapten later over in een andere auto. De twee auto’s werden gevonden door de politie. Na de doorzoeking van de auto’s kwamen Sergio W. uit Bergen op Zoom en Michael C. (48) uit Den Haag in beeld. Volgens het OM was W. de schutter en C. de chauffeur. Ook tegen de eveneens tot veertien jaar veroordeelde C. eiste het OM zestien jaar cel.

Vrijspraak

Advocaat Arne Kloosterman pleitte voor vrijspraak voor Sergio W., wegens gebrek aan bewijs.┬áHet gerechtshof doet op 27 december uitspraak. Waarom C. in vrijheid is gesteld is niet gemotiveerd anders dan door de mededeling dat er onvoldoende ‘ernstige bezwaren’ zijn tegen de verdachte, hetgeen erop duidt dat het hof vindt dat het bewijs niet overhoudt.