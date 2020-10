Veertien jaar cel voor Utrechtse liquidatiepoging door zwarte piet

Connect on Linked in

De rechtbank in Utrecht heeft maandag twee mannen van 47 en 49 jaar veroordeeld tot 14 jaar cel. Het tweetal probeerde op 3 december 2018 in de Rietstraat in de Utrechtse wijk Ondiep een man te vermoorden. Eén van de twee was verkleed als zwarte piet.

Klemgereden

De twee verdachten (de 49-jarige Gio W. uit Bergen op Zoom en de 47-jarige Hagenaar Michael C.) reden in een gestolen bestelbusje naar de straat van het slachtoffer. Toen hij ’s middags met zijn auto arriveerde werd hij klemgereden en door een man verkleed als zwarte piet twee keer beschoten. Hij werd daarbij één keer geraakt, maar overleefde de aanslag doordat hij van schrik achteruit de straat in reed.

Beelden en dna

De verdachten zijn tijdens hun vlucht vastgelegd door camera’s. Op die beelden is te zien dat één van hen een specifieke capuchon draagt. Bij een latere observatie door de politie draagt de verdachte dezelfde capuchon. Ook werd zijn dna aangetroffen op het stuur van de bestelbus die gebruikt is bij de liquidatiepoging.

De andere verdachte werd door politiemensen herkend op beelden bij Opsporing Verzocht. Daarnaast blijkt uit een getapt telefoongesprek dat deze verdachte aan een vriendin heeft toegegeven dat hij te zien is op de beelden. Ook is zijn dna aangetroffen in een tweede vluchtauto.

TNT

Het OM eiste voor de twee mannen 18 jaar cel. Omdat bij één van de verdachten ook 5,5 kilo TNT in zijn huis werd gevonden en de andere verdachte al eens eerder is veroordeeld voor een poging tot moord, legt de rechtbank beide mannen een gevangenisstraf op van 14 jaar.