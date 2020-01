‘Hof vernietigt faillissement Moszkowicz’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het gerechtshof Leeuwarden heeft woensdagmiddag het persoonlijk faillissement van ex-advocaat Bram Moszkowicz (59) vernietigd. Volgens De Telegraaf gebeurde dat nadat de Belastingdienst een fax aan het hof had gestuurd waarin staat dat Moszkowicz geen schulden aan de dienst meer zou hebben.

Moszkowicz zou dus de afgelopen dagen zijn totale belastingschuld hebben afgelost. Door wie en hoe dat is onbekend. De Belastingdienst had het faillissement van de ex-advocaat aangevraagd. Volgens het arrest heeft hij nu geen schulden meer, behalve een vordering van 26.000 euro van een ex-cliënt, die door Moszkowicz wordt betwist.

De rechtbank Lelystad verklaarde Moszkowicz in de week voor kerst persoonlijk failliet omdat hij zich niet aan de afgesproken betalingsregeling voor een belastingschuld had gehouden. Met ABN-AMRO trof hij vlak voor dat vonnis een schikking over een schuld.

In 2012 is Moszkowicz van het tableau geschrapt omdat hij zijn administratie niet op orde had en omdat hij contante betalingen van cliënten zou hebben verzwegen. Meerdere cliënten hadden een klacht tegen hem als raadsman ingediend.

Moszkowicz wil terugkeren als advocaat. Nu zijn faillissement van de baan is wordt de kans daarop groter.