Hof volgt eis voor hogere straf Molenschot-moord

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft donderdag de 45-jarige Sooi de C. uit Tilburg veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor moord. Dat is gelijk aan de eis van de advocaat-generaal. De rechtbank legde hem eerder een veel lagere straf op: 18 jaar cel.

No Surrender

De Tilburger schoot in de zomer van 2015 de 27-jarige Hugo van Houten dood in Molenschot. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, ze waren allebei lid geweest van motorclub No Surrender. Op 17 augustus 2015 spraken zij af in Molenschot, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. Tijdens deze ontmoeting vuurde de Tilburger meerdere keren kogels af op het ongewapende slachtoffer, dat wegvluchtte. Na een korte achtervolging lag het slachtoffer op de grond. Vanuit die positie schoot de verdachte hem 2 keer van dichtbij door het hoofd. Daarna sleepte de Tilburger het lichaam naar de kant van de weg en liet het achter in de berm.

Alternatief scenario

Tijdens het proces bij de rechtbank heeft de verdachte zich beroepen op zijn zwijgrecht. In het hoger beroep heeft hij wel verklaard en een alternatief scenario geschetst. Hij zou samen met iemand anders in Molenschot zijn geweest. Die andere persoon had een afspraak met het latere slachtoffer. Tijdens die afspraak wachtte de verdachte op een bankje tot hij ineens schoten hoorde. Wie die ander is, wil de verdachte echter niet zeggen. Dat zou gevaarlijk zijn, zo verklaarde hij. Het hof schuift dit alternatieve scenario donderdag als ongeloofwaardig terzijde.

Liquidatie

Mogelijk was er sprake van een afrekening in het criminele circuit. Maar bewijs dat het motief van de moord voortkomt uit betrokkenheid bij drugshandel of gerelateerd is aan de motorclub ontbreekt. Ook een andere reden voor de moord is niet naar voren gekomen. Mede daardoor vertoont de moord alle tekenen van een harde en kille liquidatie, vindt het hof.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft het hof onder andere hiermee rekening gehouden.

Ook moet hij bijna 20.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de moeder van het slachtoffer.

Zie het arrest.