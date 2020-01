OM wil meer straf voor liquidatie in Molenschot

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie probeert in hoger beroep een hogere straf te krijgen voor Sooi de C. (45), die door de rechtbank met 18 jaar cel werd gestraft voor de liquidatie van Hugo van Houten, bij een vakantiepark in het Brabantse Molenschot. De advocaat-generaal eiste voor het gerechtshof in Den Bosch 22 jaar cel voor de, wat hij noemde: ‘kille, berekenende en vooral laffe liquidatie.’

Verklaring

Het toenmalige No Surender-lid De C. zou op 17 augustus 2015 Van Houten hebben doodgeschoten. Van Houten kreeg meerdere schoten in de rug en daarna nog twee kogels door het hoofd. In eerste aanleg had justitie 25 jaar cel geëist. Zowel het OM als de verdachte gingen in beroep tegen het vonnis van de rechtbank.

In hoger beroep heeft de verdachte voor het eerst een verklaring afgelegd. Daarvoor maakte hij gebruik van zijn zwijgrecht. De C. heeft een alternatief scenario geschetst. Hij zei wel aanwezig te zijn geweest op de plek waar het slachtoffer is vermoord en daarna nog het lichaam te hebben versleept. Iemand anders zou Van Houten om het leven hebben gebracht. De C. weigerde donderdag voor het hof de naam van die persoon te noemen omdat dat ‘levensgevaarlijk’ zou zijn.

Dna

In hoger beroep zijn eerdere resultaten van het dna-onderzoek naar aanleiding van de alternatieve verklaring van verdachte opnieuw bekeken. Ook is een dna-deskundige gehoord en zijn er opnieuw getuigen gehoord.

Het Openbaar Ministerie vindt dat er niets is gebleken dat in de richting van het scenario van de verdachte wijst. Het OM vindt ook dat er tegenstrijdigheden en ongerijmdheden in de verklaring van De C. zitten en vindt het raar dat De C. niet uitlegt waarom hij het lichaam de bosjes in wilde slepen.

Oud-president van No Surrender Klaas Otto is door de politie aangewezen als verdachte opdrachtgever van de liquidatie. Maar daarover zweeg de advocaat-generaal donderdag, die wel zei het onbevredigend te vinden dat andere betrokkenen niet voor de rechter konden worden gebracht.