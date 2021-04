Hof: vooral voorwaardelijke straf voor afpersing clubhuis MC

Connect on Linked in

In hoger beroep heeft het gerechtshof Den Haag slechts één lid van de Haagse afdeling van de motorclub Trailer Trash Travellers (TTT) veroordeeld voor de vijandige overname van het clubhuis van MC Pegasus in Leiden in 2013. Twee kregen alleen voorwaardelijke straf. Zeven anderen zijn vrijgesproken. Ze hebben in 2013 het clubhuis van MC Pegasus in Leiden afgeperst, aldus het hof.

Bank

Op 11 januari 2013 bracht een groep van twintig tot dertig leden van TTT in ‘full colors’ het clubhuis in Leiden. Er waren die dag maar een paar leden van Pegasus aanwezig. De bezoekers gingen met de rug tegen de wanden staan en keken zwijgend voor zich uit. Bij de deur stonden ook TTT-leden. Drie personen van de Leidse motorclub moesten op een bank, die in een nis stond, gaan zitten. De voorzitter, de secretaris en de oprichter van TTT gingen daar bij zitten. Meteen ging er een haag TTT-leden met hun rug naar de bestuursleden en hun gezicht naar de Leidse leden staan. Op deze manier werden de gespreksdeelnemers afgeschermd van de overige aanwezigen.

Het gerechtshof denkt dat op dat moment de TTT-bestuursleden tegen de drie personen van de Leidse motorclub op indringende wijze hebben gezegd dat zij lid moesten worden van TTT en dat anders hun clubhuis zou worden ‘afgefakkeld’. De Leidse aanwezigen hebben dit optreden als nogal intimiderend en bedreigend ervaren.

Hangslot

Op 18 januari 2013 bleek er een hangslot op de buitendeur van het clubhuis te zijn bevestigd. Toen een bestuurslid die avond langskwam om de kachel te controleren, doken opeens tal van TTT-leden op. Er bleek die avond een vergadering van een landelijk overleg van MC’s (de Raad van Acht) te zijn geweest en daarbij was afgesproken dat ‘Zuid Holland, en dus het clubhuis’ naar Trailer Trash zou gaan. Het bestuurslid werd gedwongen zijn sleutel van het cilinderslot af te geven. Bij een controle door de politie op 22 januari 2013 bleken er vooral TTT-leden in het clubhuis aanwezig te zijn.

In februari van 2013 besloot de rechter het clubhuis te sluiten nadat de gemeente dat had gevorderd. De reden was geheel juridisch-technisch. MC Pegasus had formeel niet voldaan aan een statutaire bepaling. Het bestuur dat op 9 februari was gekozen was niet voltallig en er was geen oproeping voor een algemene ledenvergadering gedaan.

Vijf maanden cel

Het gerechtshof veroordeelt nu de voormalig president Petrus M. (54) en oprichter Marcel Z. (45) tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden. Secretaris Abraham van W. (42) kreeg vijf maanden cel en tien maanden voorwaardelijk, na aftrek van voorarrest blijft hij op vrije voeten. Zeven andere leden zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de overname.

De rechtbank had de bestuursleden tot deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld. Het gerechtshof acht de afpersing wel bewezen maar nam bij de strafbepaling het lange tijdsverloop van de zaak in aanmerking. En ook dat sinds januari 2013 geen nieuwe strafbare feiten door de verdachten zijn gepleegd.

Zie arrest.