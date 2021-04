‘Hof wil getuigen horen over Twentse moordaanslagen’

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Arnhem wil nader onderzoek doen naar de achtergronden van een reeks moordaanslagen in Twente en Gronau. Het gaat onder andere over het in brand steken van een kapper in Enschede, begin 2017, zo meldt RTV Oost. Twee broers Henri W. (op de foto rechts) en Maurits R., met de bijnamen “Wolf” en “Wolfje” zijn daarvoor door de rechtbank veroordeeld tot 25 en 10,7 jaar cel. De zaak is nu in hoger beroep.

De kapper in Enschede werd in brand gezet, een inwoner van die plaats werd beschoten in zijn auto en een man uit Gronau werd doorzeefd met kogels. Ook werden verschillende panden in Almelo en Enschede beschoten, die allemaal op een of andere manier te linken zijn aan leden van de voormalige MC Satudarah.

De advocaten van de twee bestrijden de inhoud van de belastende verklaringen van een kroongetuige, een Enschedeër met Braziliaanse roots. Het gerechtshof heeft besloten dat de man zal worden gehoord als getuige over de afspraken die met hem door politie en justitie zijn gemaakt.

Ook een aantal Satudarah-kopstukken moet als getuige verschijnen. En verder wil het hof de in Duitsland veroordeelde drugscrimineel Simo D. (op de foto links) en diens rechterhand als getuige horen. De politie denkt dat D. de opdrachtgever voor de moorden was.

D. komt binnenkort naar Nederland om met zijn medeverdachte in de zaak te worden berecht.