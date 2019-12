25 en 10,7 jaar cel voor “Wolf” en “Wolfje” wegens zeven moordpogingen

Connect on Linked in

De rechtbank in Almelo heeft vrijdag de broers Henri W. (“Wolf”) en Maurits R. (“Wolfje”) veroordeeld tot 25 en 10,7 jaar cel voor zeven moordpogingen in 2017 in Enschede, Almelo en Gronau. Het OM eiste respectievelijk 25 jaar en 10 jaar cel.

De rechter oordeelt dat de maatschappij maximaal beschermd moet worden tegen de twee broers. Omdat Maurits R. (25) eerder dit jaar al veroordeeld is tot 16 jaar cel voor brandstichtingen die ook als moordpogingen werden beoordeeld, moet hij dus zeker 26 jaar de cel in.

Simo D.

Volgens de rechtbank heeft “Grote Wolf” in opdracht van de Turkse-Nederlander Simo D. (die vastzit in Duitsland) eind januari 2017 een man beschoten met negen kogels in Enschede. Enkele dagen later zette hij in Enschede een kapper in brand. De aanslag op de 50-jarige kapper zou voortkomen uit een privé-zaak: de kapper zou seks hebben gehad met de vrouw van Simo D. en moest daarom boeten. Een kroongetuige verklaarde dat de kapper zo pijnlijk mogelijk aan zijn einde moest komen. De man die in brand werd gestoken – terwijl hij een klant aan het knippen was – had de kapperszaak enige tijd voor de aanslag overgenomen van het eigenlijke doelwit. Zo werd de verkeerde man het slachtoffer en verbrandde hij voor 12% over zijn lichaam.

20 kantjes

W. werd vrijgesproken van een moordplan om met een AK47 een Enschedees café te beschieten. De horecagelegenheid werd veelvuldig bezocht door leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah, waar Simo D. (op de foto links) een machtsstrijd in de regio mee voerde. Het strafblad van Henri W. (op de foto rechts) bestaat uit 20 pagina’s. In de straf weegt mee dat W. vanaf 1999 vele malen wegens onder meer het plegen van geweldsmisdrijven en wapen- en munitiebezit is veroordeeld tot (langdurige) gevangenisstraffen.

Pand doorzeefd

“Kleine Wolf” werd veroordeeld voor de liquidatiepoging op een man in Gronau met zes kogels. Ook beschoot hij enkele maanden later twee panden in Enschede met een automatisch vuurwapen. Eén pand waar een gezin woonde werd doorzeefd met 30 kogels en geldt volgens justitie ook als een moordpoging. De rechtbank acht echter niet bewezen dat “Kleine Wolf” ook twee andere panden in Enschede en Almelo beschoot.

Meedogenloos

De broers hebben verschillende achternamen, omdat de een die van zijn moeder heeft en de ander die van zijn vader. De rechtbank noemde de misdrijven van oudere broer W. “weerzinwekkend”. ‘Verdachte en zijn handlangers hebben blijk gegeven geen enkel respect te hebben voor het menselijk leven. Hij heeft kil en meedogenloos gespeeld met mensenlevens, zonder gewetensbezwaren en zonder rekening te houden met de gevolgen van zijn daden. Het gegeven dat hierbij zonder enig pardon ook onschuldige burgers worden betrokken, maakt deze daden des te schrijnender.’