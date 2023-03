Hoge Raad krijgt advies levenslange straffen voor liquidaties in stand te houden

Connect on Linked in

De Hoge Raad heeft geadviseerd gekregen dat de veroordelingen in een aantal grote liquidatiezaken overeind kunnen blijven. Bewijsmateriaal dat onder meer via berichtenserver Ennetcom is vergaard, blijft toelaatbaar.

Door Joost van der Wegen

Foto: de in 2015 geliquideerde Eaneas Lomp

Liquidatie

Het gaat om de megazaken Bosnië, Brandberg en IJshamer. Die handelden onder meer over de liquidatie van Eaneas Lomp, in Krommenie, op 7 november 2015 en Chahid Yakhlaf, in Kerkdriel, in 2015.

De veroordeelde daders in deze zaken zijn Omar Lkhorf, en Hicham M. Zij kregen in deze zaken levenslang opgelegd. Omar Lkhorf is de broer van Youssef Lkhorf, een van de twee dodelijke slachtoffers van de beruchte schietpartij in de Staatsliedenbuurt, eind 2012.

Volgens de rechtbank was het moordcommando, dat in verschillende samenstellingen opereerde, ook verantwoordelijk voor de mislukte aanslag op ‘Hitler’ A. op 3 april 2016 op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Slotermeer. Die poging mislukte, omdat het vuurwapen het niet deed.

Cassatie

In het vonnis gaf het hof aan dat het ontbreken van een rechterlijke machtiging voor het gebruik van de data uit de Ennetcom-server niet tot gevolgen hoefde te leiden in de zaak van de verdachten.

In de zaken waren de advocaten van verdachten ‘in cassatie’ gegaan bij de Hoge Raad. Dat ging onder meer over de rechtmatigheid van het gebruik van de genoemde Ennetcom-gegevens uit de gelijknamige versleutelde berichtenserver, de niet aanwezige mogelijkheden van de verdediging om de gegevens daarin in te zien, en over de oplegging van de twee levenslange gevangenisstraffen.

Praktisch gezien gaat het om de vraag of de PGP-chats wel van de verdachten afkomstig waren, en of de berichtenserver wel betrouwbaar was in het doorgeven van informatie.

Veroordelingen

De Hoge Raad volgt in haar besluiten doorgaans het advies dat zij krijgt van een advocaat-generaal (AG) die de juridische vragen voor haar uitzoekt. In dit geval is het advies dat alle veroordelingen in de zaken, en het opleggen van twee keer levenslang, gehandhaafd kunnen blijven. De bewijzen zijn voor de AG sterk genoeg.

In verband met de duur van de procedure adviseert de AG wel een paar opgelegde tijdelijke gevangenisstraffen te verminderen, volgens de richtlijnen die daarvoor gelden.