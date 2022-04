Hoge Raad: motorclub No Surrender blijft verboden in Nederland

Connect on Linked in

De beslissing van het Nederlandse gerechtshof om motorclub No Surrender te verbieden was terecht. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde op 15 december 2020 dat No Surrender verboden moest blijven. De motorclub ging vervolgens bij de Hoge Raad in cassatie, nadat het eerder al in hoger beroep ging toen de rechtbank de club verbood.

Geweldscultuur

Het hof vindt dat bij de motorclub een geweldscultuur heerste die de samenleving in gevaar brengt, en ook dat leden structureel betrokken waren bij criminaliteit, zoals drugshandel en afpersing. Ook ziet het hof gevaar voor gewelddadige rivaliteit met concurrenten.

Militair karakter

De rechtbank en het hof oordeelden dat No Surrender een zeer gesloten organisatie is met een militair karakter, waarvan de leden zich moeten houden aan strenge regels die draaien om loyaliteit, broederschap, respect en eer. Daarbij heerste er een traditie van intimidatie en geweld, die naar buiten toe werd bewaakt door een strikte zwijgplicht (omerta).

‘Wetteloze bandieten’

De structuur en cultuur van No Surrender vergemakkelijkten volgens de rechters het plegen van geweldsmisdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Het was kennelijk de bedoeling van No Surrender om zichzelf en haar leden als wetteloze bandieten buiten de maatschappelijke orde te plaatsen en angst te kweken, zo stelde het hof. Ernstige criminele gedragingen van haar leden kunnen volgens het hof aan de motorclub worden toegerekend.

Het verbod geldt ook voor alle chapters van No Surrender en brotherhoods.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Klaas Otto en telde ruim 900 leden en 30 chapters in Nederland.

Jarenlange celstraffen

Eind 2020 werden Henk Kuipers, Klaas Otto en twee andere voormalige kopstukken van No Surrender door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot jarenlange celstraffen wegens het leiden van een criminele organisatie. Kuipers kreeg met tien jaar cel de hoogste straf omdat zijn aandeel het grootst was.

Hoger beroep

Henk Kuipers (57), Klaas Otto (54) en Rico R. (45) gingen tegen hun straffen in hoger beroep. Vorige maand eiste het OM in hoger beroep respectievelijk twaalf, twee├źnhalf en vier jaar cel tegen Kuipers, Otto en R. De drie zouden volgens justitie leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met internationale drugshandel en gewelds- en vermogensdelicten.