Tien jaar cel voor voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag Henk Kuipers, Klaas Otto en twee andere voormalige kopstukken van motorclub No Surrender veroordeeld tot jarenlange celstraffen wegens het leiden van een criminele organisatie. Kuipers (56) kreeg met tien jaar cel de hoogste straf omdat zijn aandeel het grootst was.

Naast het leiding geven heeft Kuipers zich volgens de rechters schuldig gemaakt aan mishandeling, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en afpersingen. Kuipers zat niet meer in voorarrest en moet van de rechter direct terug naar de gevangenis.

Oprichter Klaas Otto (53) kreeg 2,5 jaar opgelegd. Kuipers’ voormalige rechterhand Theo ten V. (57) en Rico R. (44) kregen ieder vier jaar cel. Volgens de rechtbank gaven de vier bij No Surrender leiding aan een organisatie die zich bezighield met internationale drugshandel en geweld- en vermogensdelicten, tussen 2014 en 2017.

Het OM kwam eind september met de strafeisen tegen de vier kopstukken van No Surrender. Tegen Henk Kuipers eiste het OM twaalf jaar cel. Tegen Theo ten V. was zes jaar geëist, tegen Klaas Otto drie jaar en tegen Rico R. vier jaar.

Het strafproces tegen de kopstukken van No Surrender begon in maart 2018. Het omvangrijke onderzoek naar de motorclub begon in 2014.