Hoge Raad: rechtbank moet opnieuw oordelen over invallen bij advocaat Taghi

De Hoge Raad heeft de conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad over de politie-inval in het kantoor en het woonhuis van advocaat Youssef Taghi bevestigd. Die invallen zijn niet volgens de regels beoordeeld door de rechtbank. De Hoge Raad herroept daarom een beslissing van de rechtbank hierover.

Speciale regels

De inbeslagnames in het kantoorpand en de woning van de advocaat hadden mogelijk niet mogen plaatsvinden. Voor invallen en doorzoekingen bij advocaten gelden speciale regels omdat zij geheimhouders zijn. Advocaat-generaal Taru Spronken vindt dat de rechter-commissaris apart had moeten beoordelen in hoeverre de stukken en gegevens zouden kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding van de feiten waarop de verdenking ziet.

Auto

De rechtbank moet nu opnieuw beoordelen over in beslag genomen voorwerpen in auto, woonhuis en bedrijfsruimte van ex-advocaat Youssef Taghi. De inbeslagname van een iPad en notitieblokken in de spreekruimte van de EBI in Vught is wel geheel volgens de regels gegaan.

De neef van Ridouan Taghi wordt ervan verdacht zijn positie als advocaat te hebben misbruikt om in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een ontsnapping van Ridouan te hebben helpen voorbereiden. Hij heeft zich inmiddels uit laten schrijven als advocaat.

