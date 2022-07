Hoge Raad: zaak aanval op advocaat met mes moet opnieuw behandeld

Connect on Linked in

De veroordeling van een man voor de poging tot moord op een advocaat in 2017 blijft bij de Hoge Raad niet overeind. Dat is dinsdag bekend geworden. De zaak moet opnieuw worden behandeld.

Door Joost van der Wegen

Aanval

De aanval op de advocaat vond plaats op 26 september 2017 in Zoetermeer. Het slachtoffer werd door een onbekend gebleven man in de spreekkamer van haar kantoor met een stanleymes in haar hoofd gesneden. Ze moest worden ‘gekrast’, tegen betaling.

De verdachte was samen met medeverdachten betrokken bij deze aanval. Via een criminele ‘appgroep’ op een PGP-telefoon had een van hen de opdracht aangenomen om de advocaat te verminken. Daarop werd een onbekend gebleven man, samen met de verdachte en een medeverdachte, van Amsterdam naar Zoetermeer gebracht. De onbekende stak vanuit het niets toe, tijdens een gesprek dat moest gaan over een echtscheidingszaak. De advocaat raakte gewond aan haar hoofd, en in haar arm.

Rechter

De rechtbank hield het eerder bij acht jaar cel. De dader die de advocaat heeft gestoken is nooit voor de rechter gebracht. In hoger beroep deelde het gerechtshof Den Haag hogere straffen uit aan Marwan I. (23) en Yassine D. (24) voor het medeplegen van de aanval. Ze kregen respectievelijk negen jaar, en negen jaar en tien maanden cel.

Het gerechtshof vond dat het snijden in het gezicht van de advocaat zo gevaarlijk was, dat sprake was van een poging tot moord. Het hof hield de verdachte en deze medeverdachte daar verantwoordelijk voor, ook al hadden zij het slachtoffer niet zelf gestoken.

Het gerechtshof vond het feit dat de aangevallen persoon advocaat was straf verzwarend omdat het voor een ‘goed functionerende rechtsstaat van groot belang is dat advocaten hun werk in vrijheid kunnen doen’.

De advocaat raakte door de aanval voor de rest van haar leven verminkt. Het advocatenkantoor ging failliet.

Cassatie

De verdachte stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. De advocaat van de verdachte vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. De raad in een bericht vandaag: ‘Er zijn meerdere cassatieklachten ingediend, waaronder de klacht dat het hof ten onrechte de opzet van de verdachte op de dood van het slachtoffer bewezen heeft verklaard.’

De Hoge Raad meldt dinsdag dat een van de klachten wordt gehonoreerd:

‘De cassatieklacht dat bij deze verdachte geen sprake was van (voorwaardelijk) opzet op de dood slaagt. Uit de door het hof vastgestelde feiten blijkt wel dat de verdachte contacten had met de anderen die bij de aanval betrokken waren, maar de Hoge Raad is van oordeel dat hieruit niet volgt dat ook de verdachte zelf (voorwaardelijk) opzet had op de dood van de advocaat. Het hof heeft aan dat opzet van de verdachte zelf ook geen nadere overwegingen gewijd.’

De Hoge Raad vernietigt daarom de uitspraak van het hof en wijst de zaak terug, om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld. De uitspraak valt hier te lezen.