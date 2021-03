Hogere straffen voor aanval op advocaat

Connect on Linked in

In hoger beroep heeft het gerechtshof Den Haag hogere straffen uitgedeeld aan Marwan I. (23) en Yassine D. (24) voor medeplegen van de aanval met een mes op een advocaat in 2017 in Zoetermeer. Ze krijgen respectievelijk negen jaar en negen jaar en tien maanden cel. De rechtbank hield het eerder bij (ruim) acht jaar cel. De dader die de advocaat heeft gestoken is nooit voor de rechter gebracht.

De straf is hoger voor Yassine D. omdat hij ook veroordeeld is voor een mishandeling en het spugen van een gevangenismedewerker.

De advocaat werd in haar spreekkamer met een mes toegetakeld onder meer in haar gezicht. Dat gebeurde op 26 september 2017 in haar kantoor Zoetermeer. Het gerechtshof gaat ervan uit dat er in de spreekkamer sprake was van een poging tot moord. De dader is onbekend gebleven maar het gerechtshofgaat ervan uit dat de twee Amsterdammers de dader naar het kantoor hebben gereden. Bewijs komt onder meer uit berichten die in zijn verstuurd in een app-groep die met pgp versleuteld was maar leesbaar gemaakt. De twee zouden de opdracht om de advocaat iets aan te doen hebben aangenomen.

Over het motief is nooit iets duidelijk geworden. Het advocatenkantoor is failliet gegaan en het slachtoffer heeft een litteken op haar gezicht aan de aanval overgehouden. Volgens het gerechtshof weet het slachtoffer nog altijd niet waarom het is gebeurd. De vrouw deed veel echtscheidingszaken.

Het gerechtshof vindt het feit dat de aangevallen persoon advocaat was strafverzwarend omdat het voor een ‘goed functionerende rechtsstaat is het van groot belang dat advocaten hun werk in vrijheid kunnen doen’.

Yassine D. is in het verleden als minderjarige veroordeeld tot een jaar cel omdat hij eind 2012 in Almere samen met anderen een grensrechter sloeg en schopte tijdens een voetbalwedstrijd. Hij was toen 15 jaar. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed als gevolg van de mishandeling. Na het uitzitten van zijn straf is D. herhaaldelijk met de politie in aanraking geweest.