Hogere straf voor doodschieten “Maantje” in Amsterdam-Oost

De 25-jarige Zion R. is in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna 13 jaar voor de doodslag op de 29-jarige Amanuel “Maantje” Sambo, op 18 november 2020. Die avond werd Sambo kort na middernacht, op het Krugerplein in Amsterdam-Oost van zeer kort afstand beschoten.

Twee kogels

Volgens het gerechtshof vuurde de verdachte twee kogels op het slachtoffer af. Enkele uren later overleed Sambo aan zijn verwondingen. Wat de reden is geweest voor het dodelijke geweld is niet duidelijk geworden.

Hogere straf

De rechtbank legde aan R. een gevangenisstraf van 12 jaar op voor doodslag, na een eis van 20 jaar.

Het hof vindt een zwaardere straf op zijn plaats gelet op ‘de meedogenloosheid en gewetenloosheid’ waarmee hij de doodslag pleegde.

Het hof legt niet de (toen geldende) maximale tijdelijke gevangenisstraf van 15 jaar op. Vanwege een andere veroordeling kon het hof echter in deze zaak nog maximaal 13 jaar gevangenisstraf opleggen.

Andere verdachten

Behalve deze verdachte stonden nog drie verdachten terecht: een 33-jarige, een 31-jarige, en een 27-jarige man. Het hof spreekt hen allen vrij. Bij één verdachte ontbreekt het bewijs dat hij op de plaats delict aanwezig was of op andere wijze bij de schietpartij betrokken was.

Bij de twee andere verdachten kan niet worden vastgesteld dat ze opzet hadden op de dood van het slachtoffer.

Zie het arrest.