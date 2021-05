‘Hogere straf voor gewelddadige Rotterdammer’

Connect on Linked in

De gedetineerde die in 2017 uit een Rotterdams ziekenhuis ontsnapte toen hij daar voor een behandeling moest zijn is in zijn zaak in hoger beroep zwaarder bestraft. Volgens het Algemeen Dagblad krijgt Eliass A. (28) van het gerechtshof 9,5 jaar cel. In eerste aanleg was hij tot acht jaar veroordeeld, voor onder meer medeplegen van een poging tot doodslag, ontvoering, vuurwapenbezit en meerdere pogingen tot zware mishandeling.

Op 18 januari 2017 nam hij de benen toen hij vanuit PI De Schie in Rotterdam een begeleid bezoek bracht aan het Franciscus Gasthuis. Hij belandde op de Nationale Opsporingslijst en werd enige weken nadien aangehouden in Noord-Brabant.

Medeverdachten Auirillio V. (28) en Nabvil B. (26) kregen van het hof respectievelijk 9,5 en 11,5 jaar gevangenisstraf opgelegd.