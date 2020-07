Hogere straffen voor dodelijke schietpartij Nijmegen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft donderdag de twee broers Giordan en Björn D. (43) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor de dubbele doodslag op twee andere broers in een Nijmeegs café in 2016. De twee kregen voor de dodelijke schietpartij in eerste aanleg respectievelijk 16 en 15 jaar cel.

Café Istanbul

De vier mannen troffen elkaar op 9 mei 2016 in café Istanbul aan de Malvert in Nijmegen. Een van de veroordeelde mannen trok daarbij als eerste een vuurwapen en vervolgens is er 22 keer geschoten met drie verschillende wapens. De twee slachtoffers zijn als gevolg van schotverwondingen overleden. De twee veroordeelde broers bleven ongedeerd.

De advocaat van een van de verdachten had vrijspraak bepleit omdat alleen de medeverdachte geschoten zou hebben. Het hof heeft echter geconcludeerd dat allebei de veroordeelde mannen geschoten hebben, op beide slachtoffers. Het hof baseert die conclusie vooral op technisch bewijs.

Net als de rechtbank vindt het hof dat er sprake was van doodslag.

Hogere straf

De rechtbank veroordeelde de beide mannen eerder tot lagere straffen, het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 18 jaar gevangenisstraf tegen beide mannen geëist.

Het hof is het met het Openbaar Ministerie eens dat de door de rechtbank opgelegde straffen onvoldoende recht doen aan de ernst van de feiten.

Het hof heeft een verweer over noodweer verworpen omdat de verdachte zelf met het schieten is begonnen.

De vorderingen tot schadevergoeding van de nabestaanden van de beide slachtoffers zijn door het hof toegewezen.

Zie het arrest.