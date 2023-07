Holleeder wekenlang in het geheim aan hart behandeld in Leids ziekenhuis

Connect on Linked in

Willem Holleeder (65) is dit voorjaar wekenlang in het geheim behandeld aan zijn hart in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dat schrijft De Telegraaf. De tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel onderging een ingrijpende hartoperatie, die volgens medici niet kon worden uitgevoerd in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Burgerkleding

Holleeder werd al die tijd beveiligd door het Bijzondere Ondersteuningsteam (BOT) van het gevangeniswezen, een speciale eenheid voor het bewaken van vluchtgevaarlijke gedetineerden. Om niet op te vallen en andere patiënten ongerust te maken, gingen de beveiligers in burgerkleding het ziekenhuis in en kleedden zich binnen om.

Tosti’s

Een bron binnen het ziekenhuis vertelde aan De Telegraaf dat Holleeder graag tosti’s als ontbijt at en deze ook deelde met zijn bewakers van het BOT.

Het lange ziekenhuisverblijf van Holleeder, die al bijna tien jaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught vastzit, heeft binnen politie en Openbaar Ministerie vragen opgeroepen over hoe om te gaan met vluchtgevaarlijke gedetineerden, die gespecialiseerde medische zorg nodig hebben.

Kamervragen

De VVD wil weten of de beveiliging in het Leids Universitair Medisch Centrum wel op orde was en gaat Kamervragen stellen. Holleeder’s advocaat Sander Janssen noemt die zorgen tegenover het AD “verkiezingsretoriek”. ‘De verkiezingscampagne is weer begonnen. Ik kan je verzekeren dat Holleeder uitermate goed beveiligd is geweest in het ziekenhuis. Dat blijkt wel uit het feit dat er toen niemand vanaf wist. Er is niks van bezoek geweest, buiten ikzelf en mijn collega Desiree de Jonge, en er zijn geen boodschappen naar buiten gesmokkeld.’

Willem Holleeder werd in juni 2022 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor het opdracht geven van vijf liquidaties.

In 2007 onderging Holleeder ook al een hartoperatie vanwege falende hartkleppen. Daarna revalideerde hij in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.