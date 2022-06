Holleeder (64) ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang

Connect on Linked in

Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijdag in hoger beroep aan Willem Holleeder een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor het uitlokken van vijf moorden, een doodslag, een poging tot moord, deelname aan een criminele organisatie en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. In juli 2019 werd Holleeder door de rechtbank ook al veroordeeld tot levenslang voor de liquidaties die plaatsvonden tussen 2002 en 2006.

Holleeder heeft zich in die periode volgens het hof onder meer schuldig gemaakt aan het opdracht geven voor de moorden op Cor van Hout (2003), Willem Endstra (2004), John Mieremet (2005), Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Holleeder is in hoger beroep ook veroordeeld voor de gewelddadige dood van Robert ter Haak, de metgezel van Cor van Hout in 2003 en voor een poging tot moord op John Mieremet in 2002.

Veel bewijs

Het hof vindt dat het zeer omvangrijke dossier tegen Holleeder veel bewijs bevat dat zijn schuld aantoont. Dat bewijs bestaat onder meer uit verklaringen van veel getuigen. Getuigen die van Holleeder zelf hoorden wat hij heeft gedaan, maar ook kroongetuigen Fred Ros en Peter la Serpe en de anonieme getuige Q5, die bij de uitvoering van de moordopdrachten van Holleeder betrokken waren. Ook zijn de geluidsopnamen belangrijk waarin Holleeder, zonder dat hij wist dat hij werd opgenomen, een deel van de feiten bekent.

Enkele getuigen heeft het hof niet kunnen horen, waaronder de vorig weekend vanuit Libanon aan Nederland uitgeleverde Mink Kok. En ook kroongetuige Peter la Serpe bleek lange tijd spoorloos.

Ontkend

Holleeder zelf heeft tijdens het strafproces elke betrokkenheid bij de moorden ontkend. Hij heeft van belastende getuigen gezegd dat ze liegen. Ook heeft hij gewezen naar anderen die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de moorden.

Betrouwbaarheid

Het hof heeft veel onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de getuigen en naar de mogelijke rol van anderen bij de moorden. Dat onderzoek was complex omdat een deel van de slachtoffers zich in het criminele milieu bewoog. Dit onderzoek heeft volgens het hof de betrouwbaarheid van belastende getuigen bevestigd en heeft geen aanknopingspunten opgeleverd dat iemand anders dan Holleeder achter de moorden zit.

Bij de oplegging van de straf heeft het hof rekening gehouden met “de kille en gewetenloze wijze waarop Holleeder samen met anderen in een criminele organisatie, heeft beslist over leven en dood”.

‘Zijn keuzes waren ingegeven door financiële motieven of om ervoor te zorgen dat een ander geen wraak op hem kon nemen of met de politie zou praten.’

Naast de levenslange gevangenisstraf – die het OM in hoger beroep ook eiste – heeft het hof aan de benadeelde partijen een hogere schadevergoeding toegewezen dan de rechtbank.

Willem Holleeder kan binnen twee weken nog in cassatie bij de Hoge Raad.

