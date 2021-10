‘Honderden kilo’s’ zilverstaven en nieuwe arrestaties in witwasonderzoek

Connect on Linked in

De politie heeft vier nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar witwassen en belastingontduiking in de gemeentes Maasdriel en Meierijstad. In een tuin werden onder de grond vijf boxen met honderden kilo’s aan zilverstaven gevonden. Vrijdag werd er op zeven plekken een inval gedaan door verschillende overheidsdiensten. Er werden toen al drie verdachten aangehouden, die inmiddels op vrije voeten zijn.

Vrijdag werden er bij de verschillende invallen in woningen en bedrijfspanden in Velddriel, Hoenzadriel en Zijtaart wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen en een taser. Verschillende specialisten hielpen met het zoeken naar verborgen ruimtes. In een tuin werden vijf ondergrondse boxen gevonden. Daarin zat volgens de politie voor honderden kilo’s aan zilverstaven. Ook andere kostbaarheden werden in beslag genomen.

De politie meldt dat nieuwe aanhoudingen niet worden uitgesloten. Alle verdachten die tot nu toe zijn aangehouden, worden na verhoor weer in vrijheid gesteld in afwachting van het onderzoek.