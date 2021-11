Hong Kong: de cocaïne-hub van Azië

Connect on Linked in

Voor de grootschalige internationale cocaïnehandel is China de ideale markt, en Hong Kong het ideale distributiecentrum. Het laatste half jaar levert een reeks inbeslagnames van cocaïne sterke aanwijzingen op dat de stroom cocaïne naar Hong Kong groeiende is. Op een recente persconferentie signaleerde het hoofd van de Colombiaanse Nationale Politie dat er belangrijke hoeveelheid cocaïne naar China gaat. Dit voorjaar rekende een analist van de UNODC de enorme potentie van de Chinese markt voor.

Door @Wim van de Pol

Begin november werd in de kustplaats Tin Shui Wai 610 kilo cocaïne in een zeecontainer in beslag genomen. De drugs waren verborgen in bevroren vruchtensap dat was verscheept vanuit de Braziliaanse haven van São Paulo. Vruchtensap in metalen vaten is methode waarmee soms scanapparatuur en personeel dat de plaatjes bekijkt om de tuin geleid kan worden. Maar in Hong Kong zijn ze tegenwoordig scherp. De vangst van 610 kilo was de op één na grootste van het jaar. In april werd 700 kilo gepakt op een zeeschip voor de kust. Op 2 november pakte de politie in Hong Kong 3,5 kilo crack cocaïne in een woning van een straatdealer.

Van januari tot mei 2021 is 60 keer meer cocaïne gepakt dan in dezelfde periode vorig jaar, aldus de politie van Hong Kong.

Mexicanen en Italianen

De Colombiaanse politie stelde eerder deze maand dat het Cartel del Golfo in samenwerking met Mexicanen van het Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG) en onder meer Italiaanse en Servische drugsnetwerken cocaïne naar China smokkelt.

De berichten over Hong Kong passen precies in voorspellingen die analisten van Verenigde Naties op een webinar van de UNODC dit voorjaar deden, en later publiceerden in het World Drug Report: de cocaïnemarkt in Azië is groeiende.

Op een UNODC-webinar op 14 april gaf Antoine Vella, het hoofd cocaïne research van de UNODC, een wat hij noemde ‘speculatief’ rekenvoorbeeld. Hij extrapoleerde het gebruik in Azië naar het niveau van Europa en Noord-Amerika. Hij kwam dan op tussen de 91 en 151 miljoen extra gebruikers.

Astronomische winstmarges

Uit een analyse van Follow the Money van afgelopen zomer blijkt dat de perspectieven van de gebruikersmarkten in Azië en Oceanië voor cocaïne zeer gunstig zijn, gezien de prijzen die worden betaald op de groothandelsmarkt en het nog lage aantal gebruikers op dit moment. Voor een kilo cocaïne wordt in bepaalde Aziatische landen en in Australië soms 110.000 tot 150.000 US dollar betaald (tegen ongeveer 25.000 euro in West-Europa).

Volgens de UNODC lag in 2018 in landen als China en Zuid-Korea het percentage mensen dat afgelopen jaar cocaïne gebruikte rond de 0,1 procent van de bevolking. In Australië en Nieuw Zeeland was dat ruim 2 procent. Dat is laatste zeer hoog; in West-Europa lag het gebruik gemiddeld op 1,4 procent.

In China lag het cocaïnegebruik in 2018 rond de 0,2 procent. Als dat maar heel licht zou stijgen, in een land met ruim een miljard inwoners, dan zal dat goed zijn voor astronomische hoeveelheden cocaïne en evenredige winstmarges.

Hong Kong is door zijn centrale ligging en verbindingen een ideale doorvoerhaven. De meeste cocaïne voor Azië en Oceanië komt overigens volgens de UNODC uit Peru en wordt via de havens in Brazilië, Argentinië en Uruguay verscheept.