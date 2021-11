‘Clan del Golfo exporteerde cocaïne naar 28 landen’

Connect on Linked in

De Colombiaanse Clan del Golfo exporteerde cocaïne naar zo’n 28 landen. De groep van de onlangs gearresteerde Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, is de grootste criminele organisatie in het land. Woensdag gaf het hoofd van de Colombiaanse politie in een persconferentie informatie vrij over de groep, nadat binnen een week bijna 6.000 kilo cocaïne in beslag genomen is, zelfs voor Colombia een ongewoon grote hoeveelheid. Otoniel is recent opgepakt en zal worden uitgeleverd naar de Verenigde Staten.

China

De directeur van de Nationale Politie, generaal Jorge Luis Vargas Valencia, zei dat de meeste cokehandel in het land wordt gecontroleerd door de Clan del Golfo. De groep deed volgens Vargas zaken met grote criminele organisaties in voormalig Joegoslavië, de Cosa Nostra uit Sicilië, de ‘Ndrangheta uit Calabrië, en de Mexicaanse kartels van Sinaloa en Jalisco Nueva Generación. De Colombianen van Otoniel leverden aan de Italiaanse groepen cocaïne die werd verkocht in China en het Midden-Oosten. Ook ging er cocaïne van de Clan naar Australië. In al die landen ligt de groothandelsprijs zeker 3 tot 4 keer zo hoog als in Rotterdam, wat neerkomt op bijna 100.000 euro per kilo.

20 ton per maand

Maandelijks wist de groep volgens politiechef Vargas de afgelopen jaren zeker 20 ton cocaïne te exporteren, naar schatting 30% van het totaal aan cocaïne die het land verlaat. Dat is uitgaande van 1.300 dollar per kilo inkoopsprijs in Colombia een waarde van 26 miljoen dollar in Colombia, maar die waarde is in Aziatische landen en Australië een veelvoud.

De groep van Otoniel bestond uit verschillende netwerken die ieder een deel van de lijnen voor hun rekening namen. Ieder netwerk bestond uit gemiddeld 25 criminelen. Geschat wordt dat de clan indien nodig totaal in Colombia zo’n 1.500 tot 3.000 mensen kan inzetten.

Antwerpen en Rotterdam

De Clan del Golfo koopt volgens de politie in 12% van het totaal van het gebied met cocaplanten cocabladeren op, in de departementen Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Bolívar en Córdoba.

De groep heeft zowel in Honduras als in Costa Rica vaste grond aan de voeten. Die landen fungeren als tussenstation op routes naar respectievelijk de Verenigde Staten en Europa. In Europa zijn de belangrijkste toegangspunten de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Teka

Volgens politie-inlichtingen heeft de groep in Colombia complete rederijen in de zak om containers of lading met drugs mee te vervoeren.

De Clan del Golfo gebruikte volgens Vargas zo’n 200 stempels om de blokken cocaïne te identificeren. Dat waren onder meer logo’s van bekende kledingmerken maar ook van andere producten. Otoniel zou een persoonlijke voorkeur hebben gehad voor stempels met het logo van Teka, de Duitse fabrikant van keukeninrichting.

Sinds 2015 hebben de autoriteiten 450 ton cocaïne van de Clan del Golfo in beslag genomen en 31 leiders gearresteerd voor uitlevering aan de Verenigde Staten. Vargas zei te verwachten dat de groep door de arrestatie van Otoniel zal fragmenteren. Hij zei dat er nu vier groepen actief zijn, langs de noordwestelijke en de Caraïbische kusten van Colombia.