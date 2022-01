Hong Kong pakt cocaïne uit Suriname

Connect on Linked in

In Hong Kong heeft de Douane ruim 135 kilo cocaïne uit Suriname in beslag genomen. De agenten vonden 104 blokken cocaïne in een container met bevroren vlees die via Suriname was aangevoerd uit Zuid-Amerika. Er zijn twee mannen van mannen van 28 en 33 jaar gearresteerd.

Kwai Chung

De ene verdachte zou hebben geholpen met de logistiek van het verschepen van de container vanuit de haven naar Hong Kong, de andere zou de geadresseerde zijn. De autoriteiten in Hong Kong schatten de waarde van de cocaïne op 140 miljoen Hong Kong dollar (bijna 16 miljoen euro).

De zeecontainer arriveerde al op 10 januari vanuit Zuid-Amerika, en werd onderzocht door het douanekantoor in de containerhaven van Kwai Chung. Er was een tip over de container binnengekomen van een buitenlandse politiedienst.

Levenlang

In Hong Kong staat op grootschalige handel in een gevaarlijke drug een levenslange gevangenisstraf en een boete van 5 miljoen HK dollar.

In november namen douanebeambten een vergelijkbare zending cocaïne (145 kilo) in beslag, die was verborgen in een elektrische transformator die per vliegtuig uit Guatemala was gearriveerd. De douane heeft in Hong Kong in 2021 in totaal 879 kilo cocaïne in beslag genomen, vergeleken met 907 kilo in 2020.

Export naar Zuid-Azië, en het gebruik van, cocaïne is de laatste jaren in opmars in dit werelddeel.

