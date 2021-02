Hoofdrolspelers ‘Bel de wouten’-hit: vermoord én veroordeeld voor moord

Connect on Linked in

Elke winter is het hilarische filmpje Het is glad in Brabant uit 2001 een hit. Daarin zijn twee fietsers en verschillende auto’s te zien die onderuit gaan en op elkaar botsen op een spekgladde weg. Het Eindhovens Dagblad ging jaren geleden op zoek naar de hoofdrolspelers en ontdekte diverse crimegerelateerde zaken.

‘Bel de wouten, bel de wouten!’ is de bekendste kreet uit het filmpje dat in de Eindhovense wijk Tongelre werd opgenomen. De video van 4,5 minuut is al jaren een internethit en gaat viral op social media zodra het een beetje vriest of sneeuwt. Het filmpje komt van een uitzending van De Achtste Dag van de Humanistische Omroep.

Botsingen

Te zien is hoe twee jongens staan te lachen bij een spekgladde weg op een koude winterdag, waarbij zoveel misgaat dat je denkt dat het hele gebeuren in scène lijkt te zijn gezet. Twee fietsers glijden onderuit, auto’s slippen van de weg en botsen op elkaar en een opgetrommelde politieagent kan maar niet op de term ‘all-risk verzekering’ komen.

18 jaar cel

Het jolige jochie van de fameuze qoute ‘bel de wouten!’ is de Turkse Serdar A. Hij werd in 2016 veroordeeld tot 18 jaar cel voor de huurmoord op drugscrimineel Ernesto Pistone in 2014. Vanuit de gevangenis in Sittard laat hij weten trots te zijn op het filmpje (‘Ik krijg er iedere winter reacties op’).

Pistone werd op 27 februari 2014 in Eindhoven doodgeschoten. Zijn vrouw Toos van V. werd tot 18 jaar cel veroordeeld, omdat zij opdracht zou hebben gegeven voor de huurmoord. Haar minnaar Jeffrey E. kreeg 16 jaar, schutter Serdar A. 18 jaar. Fatih M. werd vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs.

Doodgeschoten door oom

De man wiens auto is gecrasht in de ijzel en op 2.20 in beeld komt (‘Dit is niet meer normaal hè, godverdomme man!’) is Rober Schuman. Hij heeft het viral gaan van het filmpje niet mee kunnen maken; in 2007 werd hij bij een uit de hand gelopen ruzie met een oom in Eindhoven doodgeschoten. Die oom werd veroordeeld tot 10 jaar wegens moord.

Ook Rober’s oom Driek Schuman (42) kwam door vuurwapengeweld om het leven. Hij werd in 2000 door een arrestatieteam doodgeschoten bij een inval in Eindhoven. S. werd verdacht van mishandeling en bedreiging. De agent uit het filmpje zou naar verluidt later zijn ontslagen wegens drugshandel en afpersing.