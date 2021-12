Hoofdverdachte (23) Eindhovense schietpartij door AT opgepakt

Connect on Linked in

Een 23-jarige Eindhovenaar is zaterdagavond door een arrestatieteam opgepakt in een woning in Enschede voor een schietpartij in Eindhoven waarbij donderdagavond een 17-jarige jongen zwaargewond raakte. De politie ziet de 23-jarige man als hoofdverdachte.

De schietpartij vond donderdag iets voor middernacht plaats op de Locomotiefstraat in Eindhoven. Bij het schietincident raakten twee mannen gewond, een 17-jarige jongen en een 18-jarige jongen, beiden uit Eindhoven. Zij zijn buiten levensgevaar.

Vuurwapens

Bij het 18-jarige slachtoffer zijn in de woning vuurwapens aangetroffen. Hiervoor is hij opnieuw aangehouden. De 17-jarige zwaargewonde slachtoffer werd in het ziekenhuis aangehouden. In totaal werden direct na de schietpartij zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Zij zijn na verhoor inmiddels in vrijheid gesteld.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.