‘Hoofdverdachte aanslagen fruitbedrijf De Groot in de EBI’

De man die voor het Openbaar Ministerie geldt als de hoofdverdachte in het onderzoek naar de aanslagen op (ex)medewerkers en familie van fruithandel De Groot is inmiddels gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat hebben ‘bronnen’ gemeld aan het Brabants Dagblad.

Leeuwarden

De reden hiervoor zou zijn dat het Openbaar Ministerie stelt dat er aanwijzingen zijn dat Ali G. (37) vanuit zijn cel is doorgegaan met ‘crimineel handelen’. G. is al eerder overgeplaatst van een normaal regime naar een zwaardere vorm van detentie. Hij ging van de Rotterdamse inrichting De Schie naar Leeuwarden in een streng regime, ook al omdat het OM stelde dat G. vanuit de cel opdrachten gaf voor geweldsdelicten.

Tweede keer

G. uit Naarden is anderhalf jaar geleden voor de tweede keer opgepakt op verdenking van opdracht geven om aanslagen te plegen op woningen van mensen die bij De Groot werken. Er zijn onder meer vuurwerkbommen ontploft bij woningen en ook woningen beschoten. Eerder kwam hij op vrije voeten door gebrek aan bewijs.

In april zijn er tien mannen veroordeeld tot (zware) celstraffen voor een aantal aanslagen. Er loopt ook nog een aantal rechtszaken. In april zei het Openbaar Ministerie al ervan uit te gaan dat van G. nog altijd een dreiging uitging en dat hij mensen probeerde te rekruteren. Eind deze maand is de inhoudelijke behandeling in zijn zaak bij de rechtbank in Arnhem.