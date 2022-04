Tot 10 jaar cel voor reeks aanslagen bij fruitbedrijf in Hedel

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag zeven mannen veroordeeld voor het plegen van een reeks aanslagen op woningen van (ex-)medewerkers van fruitbedrijf De Groot uit Hedel en het treffen van voorbereidingen daartoe. De hoogste straf van tien jaar is voor uitlokker Yassine A. (21) uit Hilversum, de halfbroer van hoofdverdachte Ali G., die eind juni terechtstaat. Tegen A. was als ‘adjudant’ zestien jaar geëist.

Vijf uitvoerders in de leeftijd van 18 tot 22 jaar uit Hilversum, Bussum en Ede krijgen celstraffen tussen de anderhalf en acht jaar. Een zesde uitvoerder uit Hilversum was ten tijde van de aanslagen minderjarig. Hij krijgt 24 maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Uitlokker



De rechtbank acht bewezen dat Yassine A. vijf van de zeven aanslagen opzettelijk heeft uitgelokt. Hij bood de jonge ‘uitvoerders’ geld aan voor hun diensten. Ook verstrekte hij vuurwerkbommen en gaf hij de adressen door van (ex-)medewerkers van het fruitbedrijf in Hedel. Hij krijgt tien jaar celstraf.

Grote partij cocaïne



De afpersingen van fruitbedrijf De Groot begonnen in mei 2019 na de ontdekking van een grote partij cocaïne in een lading fruit van het bedrijf. De verdachten hebben tussen 5 oktober 2020 en 25 november 2020 zware vuurwerkbommen (shells) naar in totaal acht woningen van (voormalige) medewerkers van het fruitbedrijf gegooid. Het ging om woningen in Tiel (2), Rosmalen, Breda, Vlijmen, Kerkdriel en Hedel.

Aan de dood ontsnapt

Bij deze nachtelijke aanslagen ontploften zware explosieven vlakbij de woningen waar de bewoners vaak lagen te slapen. Ook liepen meerdere woningen forse schade op en brandde een woning van twee broers in Hedel zelfs volledig af. De bewoners wisten ternauwernood aan de dood te ontsnappen door uit het raam springen. Een van hen hield daar zware verwondingen met mogelijk blijvende gevolgen aan over. De politie heeft twee aanslagen in Hilversum in december 2020 weten te verijdelen.

De rechtbank stelt in alle zaken voorop dat het gaat om een afpersingszaak van enorme omvang:

‘De afgelopen jaren zijn tientallen volkomen onschuldige personen slachtoffer geworden van aanslagen op hun woningen. Alleen omdat zij op een lijst staan van (voormalige) werknemers van het fruitbedrijf. Deze lijst was ten onrechte in een strafdossier gevoegd. De gehele Bommelerwaard leeft door de aanhoudende aanslagen al jaren in grote angst. Dit alles maakt dat de rechtbank in alle zaken een forse gevangenisstraf als uitgangspunt neemt.’

Undercovertraject

De bewezenverklaring van de rechtbank voor de aanslagen in Tiel, Rosmalen, Breda en Vlijmen is voor een groot deel gebaseerd op de verklaringen van een 22-jarige chauffeur uit Bussum bij die aanslagen. Hij legde tijdens een undercovertraject een verklaring af tegenover meerdere undercoveragenten over zijn rol en die van anderen. De rechtbank oordeelt dat de inzet van dit zogenaamde Werken Onder Dekmantel-traject (WOD-traject) rechtmatig is geweest.

Bijna alle mannen moeten ook een schadevergoeding van 5.000 tot bijna 70.000 euro betalen aan de slachtoffers.