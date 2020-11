Hoofdverdachte cocaïne Vinkeveen voortvluchtig

Connect on Linked in

Volgens de politie is de hoofdverdachte in het onderzoek naar de vondst van 235 kilo cocaïne in een loods in Vinkeveen, afgelopen vrijdag, voortvluchtig. Hij is man die de loods had gehuurd. De rechter-commissaris heeft inmiddels de vier aangehouden verdachten in bewaring gesteld.

Breda

Dat zijn een 59-jarige inwoner uit Breda, een 32-jarige man uit Amsterdam en twee mannen van 45 en 25 jaar oud zonder vaste woon-of verblijfplaats.

Bij de controle van een bestelbus in de buurt van Vinkeveen ontdekten medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een verborgen ruimte. De ruimte was leeg maar er werden sporen van vermoedelijk cocaïne aangetroffen. Verder onderzoek leidde de agenten naar een loods aan de Herenweg in Vinkeveen.

Woning

Bij doorzoeking van de loods trof de politie in verborgen ruimtes in totaal 235 kilo cocaïne aan. In en bij de loods waren ook een aantal auto’s aanwezig en in één van deze auto’s lagen enkele zakken met bankbiljetten. Bij elkaar bijna een half miljoen euro. Drie auto’s waren voorzien van verborgen ruimtes. In de nabij gelegen woning van de huurder van de loods werd bij een doorzoeking ook nog eens een bedrag van 100.000 euro in bankbiljetten aangetroffen.

Al het geld, de cocaïne en de auto’s zijn in beslag genomen.