Hoofdverdachte cocaïnezaak “Sesamstraat” op vrije voeten (UPDATE)

Connect on Linked in

De rechtbank in Zwolle heeft de hoofdverdachte in een groot cocaïneproces op vrije voeten gesteld. De rechtbank denkt dat de inhoudelijke behandeling niet binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Mogelijk kan de zaak in februari 2022 worden behandeld. Ook twee andere vermeende leiders van een criminele drugsorganisatie zijn komen voorlopig vrij.

In het onderzoek van het landelijk parket zijn een twintigtal mensen aangehouden, die allemaal op vrije voeten zijn. Een van de redenen van het langzame verloop van het onderzoek is dat medewerking met de Belgische autoriteiten traag gaat door de beperkingen van coronamaatregelen.

Eind 2019 werd een zevental verdachten opgepakt op verdenking van grootschalige handel in cocaïne en xtc. Ze zouden cocaïne hebben geïmporteerd in Nederland, via Europese havens, en grote bedragen hebben witgewassen. De politie sprak van het ‘Sesamstraat-kartel’ omdat de verdachten elkaar in hun onderlinge communicatie met namen uit Sesamstraat aanspraken.

Het Openbaar Ministerie had zich fel verzet tegen de opheffing van de voorlopige hechtenis van de hoofdverdachte in de zaak.