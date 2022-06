‘Hoofdverdachte martelcontainers overleden’

Connect on Linked in

De hoofdverdachte van het inrichten van de criminele martelcontainers in Wouwse Plantage, is overleden. Robin van Ouwerkerk overleed maandag aan kanker. Dat meldt de krant Het Parool.

Martelen

Van Ouwerkerk (41) werd verdacht van het bouwen van een gevangenis voor de onderwereld met geluiddichte cellen en containers die waren ingericht om mensen te martelen. De politie viel daar in 2020 binnen, in het Brabantse Wouwse Plantage.

De zaak van Robin van O. werd tijdens de inhoudelijke behandeling gestaakt omdat hij terminaal ziek was en niet meer in staat om naar de rechtbank te komen. Afgelopen maandag overleed hij aan de gevolgen van kanker. Dit meldt het Parool. Hij was in november al vrijgelaten, omdat zijn toestand hard achteruitging.

Een medisch rapport dat de advocaten van Van O. lieten opstellen, is kritisch over de manier waarop de inrichtingen waar hij gevangen zat, zijn gezondheid inschatten. In eerste instantie werd gedacht dat een vetbult die Van O. had, veroorzaakt was door het gebruik van anabolen, als fanatiek body builder.

Op het spoor

De politie kwam de zaak van de martelcontainers op het spoor door de hack van EncroChat, dat werd gebruikt door de personen die bij de loodsen betrokken waren. Van O. bleef tegenspreken dat hij schuilging onder het alias Slempo.

Tien personen waren ervan verdacht hun criminele tegenstanders, of hun familie, van hun vrijheid te beroven, te gijzelen, af te persen en zo nodig te mishandelen en te doden. De politie gaat ervan uit dat de groep een conflict had met de voortvluchtige Alireza D. over drugsgeld.

Leider

De rechtbank noemde Roger P., ook wel bekend als ‘Piet Costa’, de aanstichter en absolute leider van de criminele organisatie. Uit het onderschepte berichtenverkeer bleek volgens de rechtbank dat hij zich met de martelcontainers wilde wreken op criminele tegenstanders. Hij kreeg 33 maanden gevangenisstraf. Robin van O. werd ervan verdacht samen met P. in cocaïne te handelen.