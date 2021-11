Medische toestand terminaal zieke in PI ‘niet goed ingeschat’

Connect on Linked in

De klachten van Utrechter Robin van O., die verdachte is in de zaak van de martelcontainers en tevens verdachte van grootschalige cocaïnehandel, zijn door artsen in de penitentiaire inrichting van Leeuwarden ‘niet goed ingeschat’. Dat staat in een onafhankelijk medisch rapport over de ontwikkeling van zijn ziekte, dat Crimesite heeft ingezien. Van O. is volgens dat rapport niet meer detentiegeschikt. Dinsdag werd bekend dat Van O. terminaal ziek is.

Door @Wim van de Pol

De advocaten van Van O. hadden het medisch rapport laten maken. Ze willen dat Van O. wordt ontslagen uit detentie om zijn laatste maanden of weken thuis bij familie door te kunnen brengen. Het rapport is tot stand gekomen op basis van intercollegiale gesprekken met artsen die Van O. hebben gezien en het medische status-rapport dat is bijgehouden sinds Van O. aan het begin van de zomer van 2020 werd gearresteerd.

Pingpong balletje

Bij Van O. werd op 20 juli 2020 een vergroting in de lymfeklier in de rechteroksel geconstateerd. Dat was net op het moment dat de beperkingen in zijn voorlopige hechtenis werden opgeheven en hij op de GVM-lijst kwam te staan (GVM staat voor gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico). Hij kreeg een zwaar beveiligd regime in de PI Leeuwarden.

De vergroting van de lymfeklier was ter grootte van ‘een pingpong balletje’ zo staat genoteerd. Enige dagen later constateert een arts een zwelling ter grootte van ‘een golfbal’. Van O. maakte zich zorgen over eventuele kwaadaardigheid. Hem werd voorgehouden dat het mogelijk een vetbult zou kunnen zijn en dat er mogelijk een relatie was met gebruik van steroïden, die Van O. als bodybuilder eerder had gebruikt. In de weken daarna traden bij hem tromboseklachten aan de dag en kreeg hij een zwelling aan de kuit. Naar de okselklacht wordt verder geen onderzoek gedaan.

Op 17 december 2020 meldt Van O. zich opnieuw op de medische post in de PI. De zwelling onder zijn oksel veroorzaakt pijn. Hij kan niet meer op zijn rechterzijde slapen. Ook zegt hij het gevoel te hebben dat de zwelling groter is geworden. Een dag later onderzoekt een arts de knobbel. Het is dan 3 tot 4 centimeter groot. De arts noteert nog steeds uit te gaan van een vetbult.

Pijnen

Dan krijgt Van O. in augustus hevige pijnen aan zijn borst en rug en later ook bij zijn schouderblad. Hij denkt zelf dat die mogelijk samenhangen met zijn zeer vele sporten. Als die klachten verminderen volgt verder geen nader onderzoek. Begin november van dit jaar verslechtert de situatie snel. Van O. wordt kortademig en ondervindt opnieuw pijn aan de borst. Hij is dan twintig kilo afgevallen.

Pas op 14 november worden er verschillende tumoren vastgesteld. De pijnklachten kunnen alleen nog met zware opiaten worden bestreden. Hij blijkt een vorm van huidkanker te hebben die op vele plaatsen is uitgezaaid, onder meer in de borst en de lymfeklieren. Er dreigt een dwarslaesie. Zijn borst moet worden gedraineerd. Er is sprake van een levensbedreigende situatie. Een genezing is volgens het rapport niet te verwachten, alleen een palliatieve behandeling resteert, maar ondraaglijk lijden is onvermijdelijk. In rapport staat het advies om Van O. naar huis te laten gaan, voorzover thuisbehandeling tenminste nog mogelijk is.

Tekortkoming

Het rapport is zeer kritisch over de medische zorg die Van O in de PI Leeuwarden heeft gehad. Bij eerdere behandeling zou hij misschien baat hebben gehad:

De algehele malaise klachten, het afvallen en de sinds 8 mnd. bestaande zwelling in de oksel zijn niet goed ingeschat en behandeld. Hierbij aangetekend dat de medische zorg binnen de PI van dezelfde kwaliteit moet zijn als de zorg die mensen in de vrije samenleving krijgen. De zorgaanbieder PI lijkt de zorg niet te hebben geleverd die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden in de vrije samenleving zou hebben betracht en er lijkt sprake van tekortkoming. Deze tekortkomingen lijken op eerste gezicht aan de zorgaanbieder PI te verwijten en de patiënt heeft daarvan nadeel ondervonden.

Van O. is inmiddels opgenomen in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.