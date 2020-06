Hoofdverdachte phishing-bende krijgt twee jaar cel

Connect on Linked in

De hoofdverdachte in een netwerk van een landelijk opererende groep die door phishing bankgegevens ontfutselde is vrijdag tot drie jaar cel veroordeeld, met een jaar voorwaardelijk. In het onderzoek, dat al liep vanaf 2016, zijn al eerder verdachten veroordeeld. Jeffrey N. is apart vervolgd. N. werkte bij een bank en op de fraudeafdeling van een groot kledingbedrijf.

Mobiele telefoon

In 2016 deed een Zeeuwse boer aangifte van phishing. Er was zo’n 216.000 euro van zijn rekening weg gesluisd. In 2019 werd een groep verdachten tot straffen van vijf jaar cel veroordeeld. Eén van de methoden was het stelen van post uit brievenbussen.

Nadat tijdens het voorarrest bij één van de verdachten een mobiele telefoon werd gevonden bleek na onderzoek dat er nog meer verdachten waren. De politie luisterde telefoongesprekken in de gevangenis af. Zo kwamen N. en twee andere verdachten in beeld. Op Jeffrey N. werd in december 2018 een eigen opsporingsonderzoek opgestart. Ook dit onderzoek richtte zich op grootschalige phishing van bankgegevens.

Rolex

Zoals alle hoofdverdachten uit de groep hield Amsterdammer N. er een luxe levensstijl op na. Horloges, tassen, broeken, schoenen, zonnebrillen en andere items van luxe merken, zoals Rolex, Balmain en Louis Vuitton.

N. had een blanco strafblad. Hij werkte bij één van de grootste banken in Nederland. Hij gebruikte zijn positie om informatie te vergaren over slachtoffers en om zijn activiteiten af te schermen.

Op zeker moment wisselde hij van baan. Hij werd door een contact door de sollicitatieprocedure geloodst om binnen te komen op de fraudeafdeling van een internationaal zeer bekende kledingfabrikant.

De politie werkte in de opsporing samen met de bank en het kledingbedrijf.