Hoofdverdachten grootste cokewasserij ooit in Nederland voortvluchtig

Vier van de vijf vermeende hoofdverdachten achter de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland zijn nog voortvluchtig. Dat heeft het Openbaar Ministerie zaterdag bevestigd aan NU.nl. De Nederlandse verdachten zitten vermoedelijk in het buitenland.

Manege

Op woensdag 18 november is de eerste inleidende zitting tegen in totaal zestien verdachten, waaronder dertien Colombianen. Zij werden op 7 augustus aangehouden na een inval in een omgebouwde paardenmanege in het Drentse Nijeveen. De politie sprak van de ‘grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland’. In de pand waren slaapvertrekken en recreatieruimten bij gebouwd.

‘150-200 kilo coke per dag’

In de cocaïnewasserij werd met een chemisch proces cocaïne geëxtraheerd uit steenkool. Op de locatie in Nijeveen werden naast de cocaïnewasserij ook tienduizenden liters chemicaliën en zo’n 100 kilo cocaïnebase aangetroffen. De productiecapaciteit van de wasserij werd geschat op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag.

Dezelfde dag viel de politie ook loodsen in Elshout en in Apeldoorn binnen. In de loods in Elshout werden chemicaliën aangetroffen die nodig zijn om de cocaïne te extraheren uit de steenkool. In Apeldoorn lag ongeveer 120.000 kilo dragermateriaal, zoals kleding en steenkool.

Dertien Colombianen

Op de productielocatie in Nijeveen werden zestien verdachten aangehouden. Eén van de verdachten was de eigenaar van het terrein. In Apeldoorn werd één verdachte aangehouden. In totaal ging het om zeventien verdachten, waarvan drie met de Nederlandse nationaliteit (een van deze verdachten had tevens de Colombiaanse nationaliteit), één met de Turkse nationaliteit en dertien met de Colombiaanse nationaliteit. Zij worden verdacht van de productie van drugs.

EncroChat

Volgens NU.nl loopt er naast het bestaande onderzoek nog een apart onderzoek genaamd “Rockdale 2” naar de criminele organisatie achter de cocaïnewasserij. Het gaat daarbij om zeker vijf verdachten met de Nederlandse nationaliteit. In het onderzoek “Rockdale 2” zou het gekraakte chatprogramma EncroChat een belangrijke rol hebben gespeeld. Hierbij kon de politie maandenlang meelezen met chatgesprekken tussen criminelen die zich onbespied waanden.

Het is onduidelijk waarom de politie er niet in is geslaagd om de hoofdverdachten, die zich wel in Nederland bevonden, op tijd op te pakken. Ze zitten vermoedelijk in het buitenland ondergedoken.