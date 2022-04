Hoofdverdachten opgepakt voor doodschieten Stephano Engel

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de moord op de 31-jarige Stephano Engel heeft de politie dinsdag en woensdag twee verdachten opgepakt. Twee eerder aangehouden verdachten zijn in vrijheid gesteld, zo meldt de politie. De nieuwe verdachten zijn een 26-jarige en een 27-jarige man uit Rotterdam. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Rotterdammer. Welke rol de politie hun toedicht is nog niet duidelijk gemaakt.

Engel werd op 31 december 2021 tussen 19.00 en 19.20 doodgeschoten toen hij op zijn scooter op weg was naar een oudjaarsfeest.

De twee mannen zijn ook verdacht van betrokkenheid bij een brandstichting in een grijze Opel Corsa die is gebruikt als vluchtauto. Dat was op de Langegeer in Rotterdam, enkele minuten na het schietincident. Ze zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die heeft besloten dat de mannen 14 dagen langer vast moeten blijven zitten.

De twee eerder opgepakte verdachten waren een 20-jarige en 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De 20-jarige man is nog steeds verdachte in het onderzoek.