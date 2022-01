Tweede verdachte opgepakt om scootermoord

Connect on Linked in

De politie heeft nog een verdachte (43) opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij waarbij de 31-jarige Stephano van Engel uit Rotterdam om het leven kwam. Het is een 43-jarige man uit Rotterdam. Bij de aanhouding zijn telefoons en een iPad in beslag genomen. Wat de rol van de verdachte precies zou zijn geweest heeft de recherche in onderzoek. De politie heeft nog meer verdachten op het oog.

Het slachtoffer was de avond van zijn dood op een scooter onderweg naar zijn ouders om oud en nieuw te vieren toen hij op de Westerbeekstraat in Rotterdam werd doodgeschoten. Hij was vader van twee kinderen.

Begin januari is een 20-jarige man uit Rotterdam opgepakt.