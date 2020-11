Hoofdverdachten wapenzaak op vrije voeten gesteld

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag de drie hoofdverdachten in een zeer grote vuurwapenzaak op vrije voeten gesteld. Het gaat om het onderzoek 26Hoen, een van de grootste onderzoeken naar vuurwapens van de afgelopen jaren in Nederland. Een van de redenen voor de schorsing van de voorlopige hechtenis is de verwachting dat inhoudelijke behandeling pas medio volgend jaar kan beginnen.

Machinepistolen

Volgens justitie leidden de drie een internationaal opererende organisatie die van 2015 tot en met 2019 (onder meer) vanuit Capelle aan den IJssel moderne vuurwapens, met name machinepistolen, verkocht. Er zijn ook verdenkingen over drugshandel.

De wapens werden vooral geïmporteerd vanuit Slowakije en Kroatië. Het onderzoek leidde de politie ook naar de Verenigde Staten en Canada. In december vorig jaar waren er op veertien plaatsen in Nederland invallen, onder meer in bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel, in Den Haag, en op een woonwagenkamp in Huis ter Heide. Acht mensen werden toen gearresteerd. Tegen vier van hen loopt nu een strafproces.

Liquidaties

Het onderzoek Hoen loopt vanaf september 2018. De politie heeft in het onderzoek een groot aantal politie-infiltranten uit Belgie ingezet. Zij deden zich voor als kopers van vuurwapens. In het jaar dat de politie-infiltranten pseudo-aankopen deden nam het onderzoeksteam ook waar dat er aan criminelen wapens werden verkocht. Volgens de officier van justitie zijn er met wapens die de groep leverde ook liquidaties gepleegd die in de publiciteit zijn gekomen. Welke dat zijn is onbekend gebleven.

‘Waarom is er zo lang gewacht met ingrijpen?’, wil advocaat Michel van Stratum van het Openbaar Ministerie weten. ‘De politie had de groep al ruim een jaar in de gaten en had ook nog de beschikking over de camera’s en de microfoons in de kelderruimte.’

Van Stratum spreekt wat betreft de inzet van het “werken onder dekmantel” van ‘vergaande infiltratie’: ‘Het is duidelijk dat één van de verdachten kennelijk graag aardig gevonden wil worden en indruk wil maken. Hij schept uitbundig en enthousiast op over zijn vermeende contacten met grote criminelen die hij echter helemaal niet kent. Hij wordt door politie-infiltranten groter gemaakt dan hij werkelijk is.’

Naar verwachting zal de zaak in juli 2021 inhoudelijk worden behandeld.