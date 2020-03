‘Horloge-roller Ibiza inmiddels ex van Estelle Cruijff’

Print This Post

Dinsdag werd bekend dat op Ibiza een Nederlander vastzit op verdenking van het rollen van een kostbaar horloge van een Italiaanse vrouw. Die man was enige tijd de vriend van Estelle Cruijff, aldus Shownieuws. De 41-jarige Cruijff heeft het inmiddels uitgemaakt en alle foto’s van zichzelf met haar ex van Instagram verwijderd.



Ook bij de vriend zouden alle plaatjes weg zijn. De twee zouden als vrienden zijn gescheiden. Afgelopen maandag werd een 37-jarige Nederlander op het vliegveld van Ibiza opgepakt op verdenking van de diefstal van een duur horloge in een restaurant. Zijn kompaan en medeverdachte – en het horloge – zijn nog spoorloos.

Of de arrestatie iets te maken heeft met de breuk is niet duidelijk. De vriend werd in de roddelpers eerder beschreven als ‘een zakenman’.

Estelle en Morad leerden elkaar afgelopen najaar kennen tijdens een diner met gemeenschappelijke vrienden, aldus Privé. Cruijff liet toen weten: ‘Het fijne is dat we veel raakvlakken hebben. Hij is ook een levensgenieter.’