Politie: Nederlander rolde duur horloge op Ibiza

Connect on Linked in

Op het vliegveld van het Spaanse eiland Ibiza is een Nederlander opgepakt die in een restaurant een zeer duur horloge zou hebben gerold bij een Italiaanse vrouw. De 37-jarige Nederlander was in het restaurant in gezelschap van een 26-jarige landgenoot, die nog wordt gezocht.

(beeld uit archief)

Toilet

Het horloge werd op 2 maart gestolen in een luxe-restaurant. Het slachtoffer, en haar gezelschap, en de dief met zijn kompaan, waren daar aan naastgelegen tafels aan het eten. Volgens de politie ontstonden er geanimeerde gesprekken tussen beide groepjes. Toen de vrouw, van Italiaanse nationaliteit, het toilet bezocht werd ze daar door de Nederlander benaderd. Hij flirtte met haar en omhelsde haar. Op dat moment moet het horloge zijn afgenomen.

De politie denkt dat de tweede Nederlander het horloge heeft weggevoerd uit het restaurant. Hij was ook degene die na de diefstal haastig de rekening betaalde. De dader was toen al verdwenen.

Vliegveld

De 37-jarige Nederlander is de volgende dag om 14.00 op het vliegveld van Ibiza staande gehouden. Hij wilde een vlucht nemen naar Palma de Mallorca. De tweede Nederlander wordt gezocht, evenals het horloge.

Welk type horloge is gestolen is niet naar buiten gebracht. Op Ibiza en ook in Puerto Banus bij Marbella worden vaker dure horloges gerold door gespecialiseerde zakkenrollers. Begin februari werd een toerist op Ibiza een horloge van 1,2 miljoen euro afhandig gemaakt.