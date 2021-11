Horloges en telefoons doelwit overvallers

Connect on Linked in

Overvallers hebben het door het verdwijnen van contant geld in het betalingsverkeer, steeds vaker gemunt op zaken als dure horloges en mobiele telefoons.

Diefstal

De overval op rapper Lil’ Kleine deze week en een serie aan overvallen op telefoonwinkels, laat zien dat de afname van het gebruik van cash geld, in de praktijk leidt tot de diefstal van waardevolle zaken als horloges en smart phones.

Peperduur

De krant Het Parool tekent dit zaterdag op uit de mond van een handelaar in peperdure exclusieve horloges, die de laatste tijd enorm in waarde zijn gestegen. Die waardestijging is volgens hem niet de enige reden dat er horloges worden gestolen: ‘Er is nergens meer cash geld. Je ziet dat criminelen zich nu richten op luxegoederen. Er worden toch ook telefoonwinkels overvallen voor iPhones?’

Gewelddadig

De krant wijst op de gewelddadige berovingen van Estelle Cruijff, de vader van Nicolette van Dam en René van der Gijp. Ook noemt ze de dood van de 24-jarige Bas van Wijk in 2020, die om het leven kwam toen hij de diefstal van een (namaak)-Rolex probeerde te voorkomen.

Ook staan er regelmatig criminele bendes op de rol van de rechtbank die zich aan de berovingen schuldig maken.

Sluiten

Daarnaast heeft er in Amsterdam net een serie berovingen plaatsgevonden op mobiele telefoonwinkels, waarna enkele grote providers hebben besloten vestigingen te sluiten. ‘Onlangs namen de telecombedrijven al deze maatregel in winkels waarvoor een hoog risico zou gelden’, schrijft Het Parool. De providers in de krant: ‘Maar gezien de aanhoudende dreiging en de verschuiving van het overvalrisico naar andere telefoonwinkels wordt er nu overal ingegrepen.’