Hotel W Amsterdam meerdere malen beschoten

Het hotel W Amsterdam in de Spuistraat is dinsdagnacht rond 03.15 meerdere malen beschoten. In de voordeur van het pand zitten zeker tien kogelgaten. Bij de beschieting van het vijfsterrenhotel raakte niemand gewond.

Ook in een magazijndeur van de Albert Heijn, die iets verderop in hetzelfde pand zit, zitten veel kogelgaten. Een andere glazen deur werd ook door een kogel geraakt. Het is onduidelijk of er sprake is van één of meerdere schutters. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen.

In november 2018 werden na een undercoveroperatie drie portiers van Hotel W ontslagen omdat ze op hotelkamers cocaïne verkochten aan gasten.