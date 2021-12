Huis cameraman beschadigd door zwaar vuurwerk

Connect on Linked in

Maandagavond en dinsdagochtend is in het huis van een cameraman van AT5 in Amsterdam-Noord zwaar vuurwerk ontploft. Volgens AT5 houdt de politie rekening met een doelgerichte actie. Beide keren werd het explosieve pakket door de brievenbus gegooid. Er was flinke schade. De cameraman bleef ongedeerd.

Maandagavond rond 22.45 was er een ontploffing evenals om 07.00 op dinsdag. De cameraman is via het raam naar buiten gegaan. Buren hebben de hulpdiensten ingeschakeld.

De politie laat weten dat het om een gerichte actie zou kunnen gaan, maar dat alle scenario’s worden onderzocht.

De cameraman verblijft op een veilige locatie. Er is aangifte gedaan en de politie zal zijn woning extra in de gaten houden.

