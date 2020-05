Ibrahim Azaim (25) slachtoffer liquidatie Rotterdam

Connect on Linked in

Het slachtoffer van de schietpartij aan de Bergselaan in Rotterdam-Noord is de 25-jarige Ibrahim Azaim. Hij werd zondagavond rond 22.00 met een salvo van zeker twintig schoten onder vuur genomen. Het slachtoffer stond in de buurt bekend als de “Marokkaanse Ibo” en was een bekende van de politie.

Voortvluchtig

Ibrahim Azaim werd na het vasten door twee mannen met bivakmutsen opgewacht en geliquideerd op de hoek van de Bergselaan en Ackerdijkstraat. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer tevergeefs te reanimeren. De daders zijn voortvluchtig. Een politiehelikopter zocht vanuit de lucht naar de schutters.

Vluchtauto

Onder de Spaansebrug werd een uitgebrande auto gevonden. Het gaat vermoedelijk om de vluchtauto van de schutters. Het slachtoffer woonde in de buurt. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek.

Op internet is een filmpje verschenen van een man die in de buurt aan het sporten is en tijdens de livestream de vele schoten hoort.