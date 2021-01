Identiteit geliquideerde Colombiaan vastgesteld

Connect on Linked in

De politie heeft de identiteit van de vermoorde man, die aan de Zeeuwse Oesterdam werd gevonden, vastgesteld. Het is de 50-jarige Jose Francisco Velasquez Castillo. De man verbleef voor zijn liquidatie enige tijd onder een valse identiteit van een man uit Venezuela in Belgiƫ en Nederland, onder meer in het huis van de Nederlandse oud-drugshandelaar John Heijnen in Sint Willebrord.

Paco

Het lichaam werd op 17 oktober 2020 gevonden bij de Oesterdam op Tholen. De politie kreeg tips naar aanleiding van onder meer een uitzending in Opsporing Verzocht. Jose Velasquez Castillo uit Colombia werd volgens de politie ook wel “Paco” genoemd. Hij is door geweld om het leven gekomen en zijn lichaam is daarna bij de Oesterdam achtergelaten. Nu zijn identiteit vaststaat zal zijn lichaam worden overgedragen aan de familie in Colombia.

Kleding en spullen

Het onderzoek naar de moord wordt voortgezet door een team voor grootschalige opsporing van zeker twintig rechercheurs.

John Heijnen uit Sint Willebrord reageerde nadat de foto van het slachtoffer op televisie was geweest. Heijnen zegt dat Velasquez zeven maanden bij hem had gelogeerd. Heijnen heeft aan de recherche een koffer met kleding en persoonlijke spullen van het slachtoffer overhandigd waaronder zijn Colombiaanse paspoort en spullen die hij had bewaard.