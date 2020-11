Mysterie opgelost: dode ‘Venezolaan’ was Colombiaan

Connect on Linked in

Het mysterie over de identiteit van de dode man die werd gevonden in het water aan de Oesterdam, tussen Tholen en Zuid-Beveland, lijkt opgelost, zo meldt BN/De Stem. De politie gaat ervan uit dat het een 49-jarige Colombiaan is. De man woonde zeven maanden in Sint Willebrord, een dorp in West-Brabant.

Afgelopen dinsdag meldde de politie dat de man enige tijd onder een valse identiteit van een man uit Venezuela in België had gewoond.

Volgens BN/De Stem kwam de tip van een bekende uit het criminele milieu: John Heijnen uit Sint Willebrord, die verschillende malen voor drugshandel is veroordeeld. ‘Ik herkende hem. Het was Paco. Ik heb meteen de telefoon gepakt,’ zegt Heijnen tegen de verslaggever van de krant. Heijnen vertelde dat het slachtoffer zeven maanden bij hem had gelogeerd en vijf weken geleden vermist raakte.

Hij heeft hij de recherche een koffer met kleding en persoonlijke spullen van het slachtoffer overhandigd waaronder zijn Colombiaanse paspoort en spullen die hij had bewaard. De politie zegt dat de tipgever niet is aangehouden of is gehoord als verdachte. Woensdag is wel uitvoerig sporenonderzoek verricht in Heijnens woning aan de Dorpsstraat.

De Colombiaan stond begin dit jaar bij Heijnen op de stoep. ‘Hij kwam hier via kennissen. Hij zocht een paar weken onderdak omdat hij door de corona niet terug kon naar Colombia. Dat zijn dus zeven maanden geworden.’